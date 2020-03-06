لبنان | أتلاف خيم نازحين سوريين في القليعات عكار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مارس 2020 10:15 مساءً - مشاركة في عكار أكثر من 100 خيمة للنازحين السوريين اقتحمتها سيول مجرى نهر العويك، الذي يصب على الشاطئ العكاري، في خراج بلدة القليعات، وحملت وحولا وأتربة أتلفت كل ما فيها من مقتنيات وأثاث، الأمر الذي تسبب بهجرة ساكنيها لها ولجوئهم إلى مخيمات قريبة إلى حين انتهاء العاصفة وتأمين خيم بديلة. وتحدث مختار بلدة القليعات خضر خشفة فأشار إلى أن “العائلات غادرت خيمها، وسط ظروف صعبة، إثر فيضان مجرى النهر بشكل مفاجىء، في ظل هذا الطقس العاصف الماطر والبارد”، وقال: “إن فريقا من الصليب الأحمر اللبناني عاين المخيم. كما حضر فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية، على أمل تقديم المساعدات الممكنة لإيواء هذه العائلات المتضررة وإغاثتها وإعانتها”.

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