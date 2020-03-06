قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، في اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر التالي:
_تمديد إقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) حتى تاريخ 14/03/2020. كما تستمر دور الحضانة كافة في الإقفال حتى التاريخ نفسه.
_ إغلاق مراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، والمؤتمرات، وغيرها…
بالاضافة الى عدة مقررات في البيان المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تطورات كورونا في لبنان.. قرارات لجنة المتابعة: تمديد اغلاق المؤسسات التعليمية حتى تاريخ 14-آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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