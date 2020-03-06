لبنان | تسجيل صوتي.. طبيب في لجنة الصحة يحذر: دخلنا مرحلة خطرة وضوابط قاسية جداً سيتم اتخاذها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مارس 2020 07:14 مساءً - في تسجيل صوتي منسوب لطبيب مختص في لجنة الصحة المتابعة لتطورات انتشار فيروس كورونا في لبنان، يحذر فيه من خطورة الوضع الحالي وانتقال الفيروس إلى وضع الانتشار.

ويقول الطبيب المختص: اليوم ستخرج المعلومات للعلن.. هناك ضوابط قاسية جداً سيتم اتخاذها من قبل الحكومة.. تسكير للمدارس والنوادي وجميع الأماكن العامة حتى الأماكن والمؤسسات الدينية سيكون هناك إغلاق لبعضها..

ويتابع:هذا ما كنا تخشاه ولكننا انتقلنا إلى مرحلة انتشار الفيروس والأمر يحتاج الكثير من الوعي.

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“كورونا دخل مرحلة جديدة في لبنان: الانتشار”

هذا ما أعلنه رسمياً وزير الصحة العامة حمد حسن خلال زيارته مستشفى البوار الحكومي، كاشفاً عن “4 إصابات جديدة مجهولة المصدر”. وبالتوازي يستمر إصدار التعاميم والتوجيهات وتنفيذ عمليات التعقيم وغيرها من التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس في ظلّ غياب أي علاج.

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مستشفى البوار: في إطار جولة تفقّدية يقوم بها على المستشفيات، زار الوزير حسن مستشفى البوار الحكومي حيث أعلن أنّ “كورونا” دخل مرحلة جديدة في لبنان”، موضحاً أنّ “الفيروس انتشر”.

وأضاف “لا نلتفت حالياً الى من يصطادون في خارج السرب ونتحمّل المسؤولية الملقاة علينا ونتابع كل الإجراءات التي تحمي المجتمع من انتشار “كورونا”، معلناً “أنّنا خرجنا من مرحلة احتواء “كورونا” ونشهد اليوم انتشاراً للفيروس وهناك 4 حالات مجهولة المصدر”.

وشدّد على أنّ “الإجراءات الإحترازية مهمّة والجميع مسؤول ولا سيما السياسيين الذين يتعاطون مع الموضوع بنكد”، لافتاً إلى أنّ “كلّ تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة ورأينا بعض السياسيين يسلّطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السليبات وهذا أمر جيّد”.

انتهى الدلع ونرفع درجة تدخلنا إلى مستوى أعلى

وتابع وزير الصحة “انتهى الدلع ونرفع درجة تدخّلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى”، متوجّهاً إلى السياسيين بالقول: الوقت ليس للجدل البيزنطي العقيم بل إنه وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50 في المئة من المناعة معنوية، مؤكداً “أنّنا لن نتخلّى عن مسؤولياتنا وسنتابع كل الحالات”.

تطور غير محسوب

وقال حسن، “حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان”.

وأعلن أننا “خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا، وهناك إنتشار الآن وهناك 4 حالات مجهولة المصدر”.