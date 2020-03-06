أصدر مصرف لبنان تعميما لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.
فبعد الإرتفاع القياسي صباح اليوم بسعر صرف الدّولار لدى الصيارفة، هبط سعر صرف الدّولار منذ قليل من 2710 إلى سعر يتراوح بين 2000 و2300 ليرة بعد البيان الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان فيما خصّ سعر التدوال بمحلات الصيرفة مححدًا السّقف بـ30% فوق السعر الرسمي 1515 ليرة إستثنائيًا، و محلات الصيرفة في لبنان تقفل ابوابها بعد القرار الذي صدر عن مصرف لبنان بفرض الصراف الشراء على سعر 1950
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية
معدل سعر الشراء: 2000
الحد الادنى للشراء:1990
الحد الاقصى للشراء: 2010
معدل سعر البيع : 1970
الحد الادنى للبيع: 1970
الحد الاقصى للبيع:1980
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعميم لـ “مصرف لبنان” بعدما وصل سعر الدولار الى مستويات قياسية…واليكم سعر صرف الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.