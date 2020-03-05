لبنان | الحريري: قرار المدعي العام المالي رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة.. وبرّي يتبرأ من القرار

قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري اليوم تعليقا على قرارا المدعي العام المالي علي إبراهيم إن وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية.

وأضاف الحريري قائلاً إن قرار إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان.

من ناحيته أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيانٍ، أنه “تناولت بعض شاشات التلفزة المشبوهة خبراً مفاده ان رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابراهيم حيال المصارف”.

Advertisements

وأكد أن “الرئيس نبيه برّي أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً”.

وتجدر الإشارة, إلى أن القاضي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف