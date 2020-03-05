كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مارس 2020 04:18 مساءً - مشاركة قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. وفي ما يلي لائحة باسماء المصارف: بنك عودة

بنك لبنان والمهجر

فرانسابنك

بنك بيبلوس

بنك سوسييتيه جنرال

بنك بيروت

بنك البحر المتوسط

البنك اللبناني الفرنسي

بنك الاعتماد اللبناني

فيرست ناشونال بنك

بنك لبنان والخليج

بنك بيروت والبلاد العربية

بنك الشرف الاوسط وافريقيا

بنك سيدروس

بنك فيدرال لبنان

بنك انتركونتيننتال

بنك الموارد

البنك اللبناني السويسري

سردار بنك

الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان

بنك مصر لبنان

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالأسماء: هذه هي المصارف التي وضع القاضي ابراهيم إشارة “منع تصرف” على أصولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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