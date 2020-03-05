لبنان | توقعات لطقس ماطر غدا يتحول الى دافىء لغاية الاربعاء المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة توقعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة- رياق (Lari) أن طقسا متقلبا مع أمطار متوقعة يوم غد الجمعة، يليه طقس مستقر دافئ لغاية الاربعاء المقبل، بعدها يتوقع أن يتحول الى عاصف وبارد وماطر بغزارة مع ثلوج على الجبال. وطلبت من المزارعين رش الاسمدة مع مراعاة الكمية المسموحة، رش مبيدات الاعشاب المسموح استعمالها، إنهاء زرع البطاطا والاشجار المثمرة وإنهاء عمليات التشحيل والتقليم والقيام بالاعمال الزراعية المطلوبة.

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