كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة تصل ابنة المواطن الذي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا من مستشفى المعونات، ليل الأربعاء ـ الخميس، إلى مطار رفيق الحريري قادمة من دبي. وسينقلها الصليب الأحمر إلى مستشفى الحريري لإجراء الفحوصات اللازمة بعدما رافقت والدها المصاب بالفيروس برحلة إلى مصر. وأظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت في مستشفى رفيق الحريري الدولي للمواطن أثناء وجوده في العناية الفائقة في مستشفى سيدة المعونات انه مصاب بفيروس كورونا، مساء الأربعاء، ليقوم الصليب الاحمر اللبناني بنقله الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | زارا مصر سوياً… ابنة مصاب بـ”كورونا” تصل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.