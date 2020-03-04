لبنان | وصول عائلات لبنانية آتية من إيران إلى معبر المصنع

أفادت معلومات “ليبانون ديبايت”، بأنّ عائلات لبنانية قادمة من إيران عبر مطار دمشق، وصلت إلى معبر المصنع حيث خضعوا إلى فحص الحرارة من قبل فريق وزارة الصحة”.
وعمدت عناصر الأمن العام إلى إعطاء الإرشادات بضرورة الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوماً، بالإضافة إلى تعبئة الإستمارة المخصصة للقادمين من البلدان التي ينتشر فيها فيروس “كورونا”.
وأكدت معلومات موقعنا، أن “هناك قرارًا بعدم منع اللبنانيين من الدخول إلى الاراضي اللبنانية رغم خطورة الوضع وقساوة الإجراءات.
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