لبنان | سعر صرف الدولار في مطار بيروت يسجل 2300 ل.ل.. فكم سجل اليوم في بيروت؟

ارتفع سعر الدولار بالسوق الحرة بمطار رفيق الحريري الدولي الى 2300 ليرة لبنانية موقتاً بسبب “التحديات الاقتصادية في البلاد”.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل اليوم الأبعاء رقماً قياساً في سوق الصرافة منذ بداية الأزمة حيث

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بلغ سعر البيع

1 $ = 2,620 L.L.

وبلغ سعر الشراء

1 $ = 2,680 L.L.

علماً أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع مع اقتراب موعد استحقاق اليوروبوندز، نتيجة ارتفاع منسوب القلق بين المواطنين.

وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء قفزة في سعر الصرف، فبلغ سعر الشراء نحو 2500 ليرة للدولار، في حين قفز سعر المبيع إلى 2540 ليرة.