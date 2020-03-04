ارتفع سعر الدولار بالسوق الحرة بمطار رفيق الحريري الدولي الى 2300 ليرة لبنانية موقتاً بسبب “التحديات الاقتصادية في البلاد”.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل اليوم الأبعاء رقماً قياساً في سوق الصرافة منذ بداية الأزمة حيث
بلغ سعر البيع
1 $ = 2,620 L.L.
وبلغ سعر الشراء
1 $ = 2,680 L.L.
علماً أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع مع اقتراب موعد استحقاق اليوروبوندز، نتيجة ارتفاع منسوب القلق بين المواطنين.
وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء قفزة في سعر الصرف، فبلغ سعر الشراء نحو 2500 ليرة للدولار، في حين قفز سعر المبيع إلى 2540 ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سعر صرف الدولار في مطار بيروت يسجل 2300 ل.ل.. فكم سجل اليوم في بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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