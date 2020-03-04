لبنان | حوالي 300 ألف راكب معرّض لخطر “كورونا” يوميّا… ولا من يحرّك ساكنا!

في بداية الأسبوع الماضي، تواصل موقع VDLnews، مع رئيس اتحاد النقل المشترك بسام طليس، للوقوف عند التدابير المتخذة أو التي قد تتخذ للوقاية من فيروس “كورونا”، ولا سيما وأن وسائل النقل المشترك تشكل بؤرة محتملة لتفشّي الفيروس، وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من الامر تكرارا.

في حينها، طلب منّا طليس اعادة الاتصال به في اليومين التالين، لحين تواصله مع وزير الاشغال ميشال نجّار، للوقوف على التدابير التي تتخذها الدولة، فالاتحاد لا يمكنه اتخاذ اي اجراء أو تدبير بمعزل عن الدولة.

وهكذا كان. اتصلنا مجددا ولم يكن اللقاء قد تمّ بعد مع وزير الاشغال.

طالب رئيس اتحاد ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​ وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، بدعوة اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ إلى اجتماع طارئ لـ”بحث الإجراءات الواجب اعتمادها في وسائل النقل البري لحماية المواطنين”، لافتاً إلى أن “الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في لبنان وما هي إلا أيام قليلة وسيُكشف عن مزيد من الإصابات”.

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وبالامس، اجتمع طليس مع وزير الاشغال بصفته الحزبية بحركة أمل، وبالمناسبة تناول نجار مع طليس “الإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد النقل البري للوقاية من فيروس كورونا، وتم الاتفاق على عقد لقاء الأسبوع المقبل في هذا الشأن”.

نعم، كما قرأتم. الأسبوع المقبل!

3 اسابيع مرّت والبلاد في حالة رعب، والمواطنون يتنقلّون في “الباصات” و”الفانات” و”السيرفيسات” (وبالمناسبة لأنهم مضطرون ولا حلّ آخر لديهم)، ولم يجد بعد وزير الاشغال في الامر ما يستدعي العجلة! يريد اسبوعا بعد لعقد اجتماع حول تدابير قد تتخذ!

300 الف شخص يستقلّ يوميّا وسائل النقل المشترك المتوفرة في لبنان… 300 الف شخص لم يجد فيهم وزير الاشغال ولا لجنة الوقاية من الكورونا ما يستدعي الالتفات إليهم! خسئتم!