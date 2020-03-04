لبنان | بسبب “كورونا”.. هكذا ستكون آلية العمل في قصر عدل بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 11:08 صباحاً - مشاركة أصدر الرئيس الأول الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رجا الخوري التعميم الآتي: “تفسيرا لقرار وزيرة العدل ماري كلود نجم المتعلق بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في قصور العدل، اعتباراً من يوم حتى يوم الجمعة المقبل ضمناً، خصوصا تلك التي تشهد اكتظاظاً كبيراً للحد والوقاية من انتشار فيروس الكورونا، يطلب من رؤساء الأقلام في قصر عدل بعبدا تأمين موظف أو إثنين في الأقلام المدنية والجزائية، عملا بمبدأ المناوبة. – تسهيل العمل في المحاكم الجزائية في ما يتعلق بطلبات تخلية السبيل وورودها من دون عقد الجلسات. – تأمين المناوبة في أقلام المحاكم المدنية لتسيير العمل على القضاء المستعجل والأوامر على العرائض الملحة. – تسري هذه الإجراءات أيضا في السجل التجاري. – التوقف عن الجلسات في المحاكم كافة إلى حين تعقيم المباني، مع الإشارة إلى أن دوام العمل في قصر العدل ببعبدا سيكون لغاية الثانية بعد الظهر”.

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