لبنان | تحذير الى النواب اللبنانيّين من كورونا

توجّه أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر بكتابٍ الى النوّاب جاء فيه “حرصاً على الصحة والسلامة العامة، تأمل الأمانة العامة من سعادتكم الإيعاز الى مرافقيكم وموظفي مكاتبكم اعتماد التدابير الصحيّة والوقائيّة.

وعلى من يعاني منهم من عوارض معيّنة أن يتجنّب الحضور الى مباني مجلس النواب وذلك حتى إشعارٍ آخر”.

إشارة الى أن تدابير وقائيّة عدّة من الفيروس اتّخذت في مجلس النواب ومكاتب النواب، لتحلّ مكان التدابير الأمنيّة التي سادت في الأشهر الأخيرة.