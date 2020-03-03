لبنان | سعر جنوني لعلبة مناديل ديتول المعقمة… الموت بـ”كورونا” أوفر!

التجارة بالصحة والوقاية ليست بأمر جديد في لبنان، فالسارق في بلدنا “استفاد من الفرصة”، والفقير “مشحر الله يعينو”.

وللوقاحة عنوان في المتاجر والسوبرماركت، ومع كل يوم يمر ومع كل أزمة جديدة تقع يطول هذا العنوان وتكثر الوقاحة في الاستغلال!

لكن، الأمر وصل لحده مع وصول كورونا.

وفي الحقيقة، من الأفضل أن تموت بوباء عالمي، من أن تموت بسكتة قلبية بعد رؤية سعر علبة مناديل “ديتول” المعقمة، والذي بلغ 24250 ليرة (للعلبة الواحدة)، اذ انها لا تقتل 99.9% من الجراثيم فقط، بل هي تقتل رغبتك بالعيش في هذا البلد المعتج بالسارقين أيضاً.

فبمقارنة سريعة مثلا لسعر نفس هذا المنتج في مصر، تلك الدولة التي يعتبر شعبها فقيراً، تجد أن سعر العلبتين لا يلامس الـ3 دولارات! لكن نعود ونتذكر أن مصر هي “أم الدنيا”، أما في لبنان ومع هذه الأسعار وهذه السرقة الواضحة فتنتهي الدنيا!