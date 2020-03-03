لبنان | استعدوا لإستقبال الطقس الدافئ: الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء حتى مساء الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.

الاربعاء: مشمس الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بالحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 26 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

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– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36