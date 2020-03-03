لبنان | هل تُفتح المدارس جزئياً لتلاميذ البروفيه والبكالوريا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - مشاركة

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور عدد من النواب. كما حضر المدير العام للتربية فادي يرق وممثلون عن وزارة التربية والمدارس الخاصة والجامعات، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة.

وصدر عن اللجنة البيان الآتي: “تم شرح لما تقوم به وزارة التربية من اجراءات في الداخل اللبناني، ودار نقاش حول امكانية فتح المدارس او الاستمرار باقفالها واعتماد الفروض المنزلية او فتحها جزئيا لتلاميذ البروفيه والبكالوريا.

وشدد الحاضرون على التوعية وضرورة توحيد سبلها وبدعم من المنظمات والهيئات على النحو الاتي:

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– الاجراءات المتخذة حديثا بالنسبة للحد من دخول الاجانب من المناطق المتفشي فيها فيروس الكورونا عبر كافة المعابر البرية والبحرية والجوية سوف تحد من وصول وانتشار الفيروس في لبنان.

– منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا، هم في صدد انجاز الخطة الوطنية الاحترازية مع مهمة كل وزارة وادارة وجهاز في حال توسع رقعة تفشي المرض ومراجعة قدرات الاجهزة المعنية كافة.

– ان الاجراءات المتخذة من الدولة وأجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس الكورونا لا تتعدى نسبتها نسبة اهمية المسؤولية الاجتماعية التي يجب علينا كافة من مواطنين وقطاع خاص اخذ الاجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة للحماية الشخصية والاجتماعية”.