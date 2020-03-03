لبنان | لجنة الصحة النيابية: لا نزال في مرحلة إحتواء “كورونا” لكن المشكلة بعدم توفّر المستلزمات الطبّية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - مشاركة

اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من مجلس النواب بعد جلسة للجنة “عن انه تمّ تسجيل 13 حالة “كورونا” مؤكّدة في لبنان لأشخاص قادمين من الخارج”.

وقال “من المفترض شكر الجسم الطبي في مستشفى رفيق الحريري لأنه الخط الدفاعي الطبّي الأول عن البلد وقد تم تجهيز قسم لمواجهة “كورونا” وسيتمّ تحضير 12 غرفة عزل”.

واكد “اننا لا نزال في مرحلة الإحتواء، لأن “كورونا” لم ينتشر بشكل كبير بعد، لكن يجب ان نكون مجهّزين في حال انتشاره ويجب إيجاد خطّة لمواكبة مرحلة الإنتشار وتجهيز بعض المستشفيات الحكومية”.

ولفت الى “ان المشكلة ان بعض المستلزمات الطبية غير متوفّرة ومن المفترض ان تقوم الدولة بدعم المستشفيات وتمّ رصد مليار ليرة لهذا الأمر وقد تكون غير كافية”.

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وشدد عراجي على “ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والحكومية والوزارة تضع خطة من اجل التنسيق في حال انتشار “كورونا”.

اضاف “على مجلس الوزراء تقديم الدعم المالي لوزارة الصحة ومستشفى رفيق الحريري والعزل المنزلي يجب أن يكون إجباريًّا لمنع انتشار “كورونا”.

واعلن “ان الفحص الوحيد المعتمد للكشف عن “كورونا” موجود في مستشفى رفيق الحريري وهو مجاني”.