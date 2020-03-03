لبنان | انتحل صفة “valet parking” واستولى على سياراتهنّ

طريقة سهلة اعتمدها “زكريا.م” للإستيلاء على السيارات وتصريفها لاحقاً. فقد كان الشاب يقف أمام المحال التجارية وينتظر وصول الزبونة التي تبحث عن مكان تركن فيها سيارتها.

يُعرّف “زكريا” عن نفسه أنّه من موظفي الـ ” valet parking”، يفتح باب السيارة للسيدة وينتظر دخولها المحال قبل الإقلاع بسيارتها الى جهة مجهولة.

تكرّرت عمليات السرقة التي نفّذها الموظّف المزعوم بالطريقة عينها، وبعد ما نجح في سرقة عدد من السيارات تمّ توقيفه.

حضرت “اليسار.م” الى فصيلة الحدث وأفادت أنّ مجهولاً ادعى أنّه عامل الموقف في سوبر ماركت رمّال في الحدث واستلم سيارتها من نوع مرسيدس E-320 سوداء وفرّ بها الى جهة مجهولة.

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أحيل المحضر الى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية حيث تبيّن انّ المتهم (موقوف بدعوى سرقة سيارة أخرى)أوقف لإقدامه على سرقة سيارة “هيونداي أكسنت” من أمام أفران كيروز في جسر الباشا بذات الطريقة منتحلاً صفة “valet parking”.

وقد حضرت الشاكية وتعرّفت عليه من بين عدد من الأشخاص. واعترف المتهم بأنه أوقف ست مرات بجرائم مخدرات وسرقة إلا أنّه أنكر سرقة سيارة المدعية “اليسار.م”.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات مع حفظ حق الشاكية بالتعويض.