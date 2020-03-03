لبنان | اجراءات كورونا: تعقيم معبر المصنع وإخلاء محكمة في النبطية للاشتباه بحالة مُصابة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الجنوب القاضي أسعد جدعون، تم إخلاء قاعة المحكمة العقارية في النبطية، بعد سقوط أحد العناصر الإمنية من قوى الأمن الداخلي أرضا مغميا عليه وتسجيل إرتفاع لدرجة الحرارة.
وقد أجرى جدعون اتصالا برئيس بلدية النبطية طلب فيه العمل على تعقيم القاعة وسائر الأقسام حفاظا على السلامة العامة.
ولاحقاً ، اعلنت قوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان ان بعض مواقع التواصل تداولت خبراً حول إغلاق قاعة المحكمة العقارية في النبطية بغية تعقيمها للإشتباه ب corona نتيجة سقوط أحد عناصر قوى الامن الداخلي أرضاً. تبين بعد خضوع العنصر للفحوصات في المستشفى أنه يعاني من التهاب حاد في الاذن الوسطى ولا يظهر عليه عوارض الاصابة بفيروس الـ corona
تعقيم معبر المصنع: وضمن اطار الاجراءات المتّخذة على المعابر الحدودية لمنع انتقال فيروس كورونا، قامت المديرية العامة للأمن العام صباحاً بتعقيم مركز الدخول عند معبر المصنع.
وتأتي هذه الاجراءات بشكل متواز مع اجراءات طبّية تنفذها وزارة الصحة من كشف واجراءات اخرى للداخلين الى لبنان من هذه النقطة الحدودية ونقاط حدودية اخرى في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
ممنوع الدخول: وفي مدينة طرابلس، اتّخذ قرار بمنع الدخول الى سرايا المدينة من دون كمامات.
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