لبنان | توافق لم يكتمل على تعيينات المصرف المركزي والرقابة

رجحّت مصادر حكومية أن يحسم مجلس الوزراء مرسوم تعيينات نواب حاكم مصرف الأربعة، ولجنة الرقابة على المصارف في وقت قريب، قد يكون في جلسة الخميس من الأسبوع المقبل حدًا أقصى، في حال الاتفاق السياسي على الأسماء.

أبلغت المصادر الحكومية “المدن”، أن نائبي الحاكم الأول والثالث رائد شرف الدين، ومحمد بعاصيري، اللذين شغلا المركزين قبل شغور مراكز نواب الحاكم في آذار 2019، قد يُعيّنا من جديد نتيجة توافق سياسي. بينما لم يُحسم بعد إسما نائبي الحاكم الثاني والرابع سعد عنداري وهاروت صموئيليان. شرف الدين مدعوم من الثنائي السياسي الشيعي لمركز من حصّة الطائفة الشيعية في مناصب الفئة الأولى.

يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة، وهو من أفرع الخؤولة للإمام موسى الصدر من جهة ثانية. ولا يعارض “حزب الله” تعيينه، طالما أن الحزب يدرك أن إشغال المركز بواحد من الحزب أو بمقرّب منه، مسألة شديدة التعقيد في ضوء العقوبات المالية والاقتصادية الأميركية المفروضة على الحزب. بعاصيري مؤيد من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمركز نائب الحاكم الثالث من حصة الطائفة السنّية. ويتميز بعاصيري بخبرة واسعة في مجال مكافحة تبييض الأموال.

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وشغل مركز أمين سرّ الهيئة الخاصة في مصرف لبنان، التي يرأسها حاكم المصرف رياض سلامة ورئيس مجموعة “مينافاتف” لمكافحة تبييض الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدم مساعدة تقنية لسوريا والأردن منتدبًا من مصرف لبنان، لتدريب الموظفين في الهيئة الحكومية لمكافحة تبييض الأموال وأموال الارهاب. وترجّح المصادر الحكومية أن لا يعارض دياب تعيين بعاصيري المدعوم من المرجعية السياسية للمركز، ويتابع ملفات لبنانية مع المراجع الدولية المعنية بتبييض الأموال وأموال الإرهاب بينها وزارة الخزانة الأميركية.

لا يبدو توافق سياسي بعد على مركز نائب الحاكم الثاني من حصة الطائفة الدرزية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان رشّح خلال حكومة الحريري السابقة المصرفي فادي فليحان للمركز. بينما رشّح النائب طلال أرسلان فؤاد أبي حسن، إذا ما تمسّك جنبلاط بمرشحه. وتوقعت المصادر المصرفية في حال عدم تعيين عنداري من جديد، اختيار مرشّح يقبل به جنبلاط وأرسلان قد يكون مجيد جنبلاط، الذي سبق أن شغل مركز نائب حاكم مصرف لبنان الثاني بشبه توافق. أمّا نائب الحاكم الرابع من طائفة الأرمن الأرثوذكس، فرجحّت المصادر أن يكون غربيس إيراديان من كبار موظفي مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للمصرف الدولي. ويبدو إنه يحظى بتأييد حزب الطاشناق خلفًا لصموئليان.

لجنة الرقابة على المصارف

وقالت المصادر الحكومية أن رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، قد يعاد تعيينه في منصبه من حصّة الطائفة السّنية. ويحظى بدعم واضح من الحريري. واستبعدت أن يكون دياب في وارد تصعيد الخلاف مع الحريري، ليصل إلى الإدارة العامة وحصة مرجعية الطائفة السّنية فيها. وأكدت المصادر أن عضو لجنة الرقابة على المصارف جوزف سركيس من حصّة الطائفة المارونية، يحظى بدعم مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون. خصوصًا أن سركيس الخبير في مجاله، هو الماروني الوحيد في مركز الفئة الأولى في مصرف لبنان. أكان في المجلس المركزي أم في لجنة الرقابة على المصارف. باستثناء حاكم المصرف رياض سلامة الذي لم يفلح عون في عدم تجديد ولايته مرّة خامسة.