لبنان | الثوّار يقطعون الطرقات إحتجاجًا على كلام دياب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 11:53 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 11:53 مساءً - مشاركة

قام عدد من ناشطي الحراك في صيدا بالتجمع في ساحة ايليا احتجاجا على توقيف الناشط محمد يونس من قبل مخابرات الجيش واحتجاجا على خطاب رئبس الحكومة حسان دياب.

وردد المتظاهرون هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمسؤولين في السلطة مؤكدين على استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وخلال الوقفة الاحتجاجبة قام الجيش اللبناني بقطغ جزء من دوار ايليا في المدينة.

الى ذلك، قام عدد من حراك برجا بقطع اوتوستراد الجية بالاتجاهين احتجاجا على خطاب الرئيس دياب.

الى هذا، قطع السير على تقاطع المدينة الرياضية باتجاه الكولا من قبل المحتجين.

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كما افادت غرفة “التحكم المروري” عن قطع طريق تعلبايا بالاتجاهين.

وفي طرابلس، قطع طريق البحصاص لفترة وجيزة من قبل الثوار ومن ثم اعيد فتحه وذلك بحسب غرفة “التحكم المروري”.

كما أفادت غرفة “التحكم المروري” منذ قليل عن قطع السير على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ.