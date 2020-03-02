لبنان | الاستماع الى 15 رئيس مجلس إدارة مصرف اليوم

يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وسبعة قضاة في النيابة العامة المالية، اليوم الاثنين، إلى إفادات 15 رئيس مجلس إدارة مصرف، في ملفات تحويل الأموال إلى الخارج أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين بعد 17 تشرين الأول.
وقالت مصادر قضائية لـ”اللواء” ان القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل الأموال، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى بيع سندات “اليوروبوند” لمستثمرين أجانب.
وأكدت هذه المصادر ان التحقيقات ستتواصل حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ولا سيما في ملف تهريب الأموال إلى الخارج.
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