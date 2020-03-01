لبنان | اصابة جديدة بكورونا في لبنان: لم تكن مُسافرة.. هكذا التقطت الفيروس!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 04:01 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 04:01 مساءً - مشاركة

نشرت الناشطة الاجتماعية كيندا الخطيب منشورا عبر حسابها على “تويتر” كشفت فيه أن صديقتها قامت بفحص كورونا وتبيّن ان النتيجة ايجابية ما يعني انها مصابة بالفيروس.

وقالت الخطيب :”صديقتي ر.غ، فحص كورونا إيجابي لديها، وتم عزلها اليوم، ما كانت مسافرة بل انعدت اثر وجودها عند عائلة زوجها في بيروت، الوافد احد أفرادها من ايران.”

واضافت:”نحن أمام كارثة صحية، قامت بابلاغ شركة تعقيم لتعقيم جميع الأماكن التي وجدت فيها في الآونة الأخيرة وستتكفل بفحص جميع من وجد معها.”