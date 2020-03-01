لبنان | تداركاً لاحتمال انتشاره.. وزير يمنع المصافحة أو التقبيل بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 02:03 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 02:03 مساءً - مشاركة

أصدر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، تعميمًا إدارياً للحد من انتشار فيروس “كورونا”، جاء فيه: “نظراً لتسجيل إصابات في لبنان بفيروس كورونا، وتداركاً لاحتمال انتشاره وحفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين معاً يطلب الى جميع الموظفين الالتزام بتطبيق الارشادات الصحية العامة والتي عرضتها وسائل الاعلام ولاسيما التقيد بالإرشادات العامة التالية:

– عدم التقبيل أو المصافحة بين الموظفين أو بينهم وبين الزائرين.

– الحفاظ قدر الإمكان على مسافة متر بين المتكلمين.

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– الحفاظ على آداب العطس واستعمال المناديل الورقية وطريقة رميها سواء في المكاتب أو في المراحيض.

– الغسل المتكرر لليدين بالصابون واستخدام دائم لسائل معقم لليدين والوجه.

-استخدام المناديل المعقمة أو غيرها من المواد المنظفة والمعقمة في المكاتب حيث يلزم وكذلك تستخدم بصورة خاصة على آلة البصم المخصصة لتسجيل الحضور والمغادرة.