لبنان | دعوات لتجهيز مداخل المؤسسات العامة بأجهزة رصد طبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 02:03 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 02:03 مساءً - مشاركة

صدر عن “تجمع المساعدين القضائيين” البيان الآتي:

“على اثر الأخبار المتداولة عن انتشار فيروس الكورونا في دول العالم ومنها لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن التثبت من 7 إصابات مؤكدة حتى تاريخه، يناشد تجمع المساعدين القضائيين الزملاء المنتشرين في قصور العدل كافة، اتخاذ أقصى درجات الوقاية الشخصية خلال مزاولتهم لعملهم (استعمال الكمامات والقفازات الطبية)، خصوصا وأنهم على تماس مباشر مع مئات المواطنين والمتقاضين في شكل يومي، ومن دون زجاج عازل داخل المكاتب في قصور العدل.

كما يطالب التجمع الجهات المعنية المختصة بتجهيز مداخل المؤسسات والإدارات العامة، ومنها قصور العدل، بأجهزة الرصد الطبية المطلوبة للحد من انتشار هذا الفيروس”.

وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

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وقالت الوزارة في بيانها أن الحالات هي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

وبهذه يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 7 أشخاص معظمهم أتى من إيران ويحملون الجنسية اللبنانية.

وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76592699”.