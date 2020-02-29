لبنان | جولة مفرقعات أمام مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حاول الثوار، عند وصولهم أمام ساحة مجلس النواب، فتح ثغرة في الجدار الإسمنتي وسط رمي الحجارة على القوى الأمنية في ساحة النجمة. وأطلق عدد من المشاركين بالتجمع عند مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، المفرقعات النارية باتجاه عناصر القوى الأمنية، عبر الجدار الاسمنتي. وعمل بعض الشبان على ربط أطراف الجدار الفاصل بالحبال في محاولة لإسقاطه. وعمت دعوات للثوار عبر مكبّرات الصوت لعدم رمي الحجارة على الجيش.

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