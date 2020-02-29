لبنان | بيان عن الجيش بخصوص الكمين المسلح في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 03:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه، حوالى الساعة 10,00، وأثناء توجه عسكريين إثنين إلى منطقة الهرمل بهدف زيارة أحد الأشخاص، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لكمين مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير – الهرمل، مما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين. وتنفذ وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة عمليات تفتيش، بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم”

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