لبنان | عودة فرانكلين القديم الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 03:25 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 03:25 مساءً - مشاركة

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بعد انقطاعها من السوق اللبنانية لفترة طويلة واصدار طبعات جديدة من فئة الـ100 دولار، عادت المصارف اللبنانية وأسواق الصرافين إلى التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة 100 دولار.

ولوحظ تواجد الورقة النقدية القديمة بين أيدي اللبنانيين.

وتعاني السوق اللبنانية من شح في العملة الأجنبية نتيجة خغض المصارف لسقف السحوبات بالدولار للمودعين.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل اليوم السبت 29 شباط 2020 كالآتي:

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▪المبيع : 2490 ل.ل

▪الشراء: 2470 ل.ل

في حين سجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصيارفة ما بين 2450 ليرة و2500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

يُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.