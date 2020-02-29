لبنان | عودة فرانكلين القديم الى لبنان

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بعد انقطاعها من السوق اللبنانية لفترة طويلة واصدار طبعات جديدة من فئة الـ100 دولار، عادت المصارف اللبنانية وأسواق الصرافين إلى التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة 100 دولار.
ولوحظ تواجد الورقة النقدية القديمة بين أيدي اللبنانيين.
وتعاني السوق اللبنانية من شح في العملة الأجنبية نتيجة خغض المصارف لسقف السحوبات بالدولار للمودعين.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل اليوم السبت 29 شباط 2020 كالآتي:
▪المبيع : 2490 ل.ل
▪الشراء: 2470 ل.ل
في حين سجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصيارفة ما بين 2450 ليرة و2500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
يُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.