لبنان | “التيار” خيّب أمل هشام حداد.. هذا ما قاله

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 01:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد مقدّم البرامج هشام حداد عبر “تويتر” قائلاً: “الخبر عن صفقة محاصصة بين حزبين، واحد بيعترف دايما انو كان جزء من المحاصصة بالتوظيف من بعد الطائف والتاني تيار بيدعي العفاف وبأنو قبل الثورة كان ينجبر يفوت بالصفقات…هلق بعد الثورة فايت بمحاصصة بكلية طب رسمية مطرح ما لازم تكون الكفاءة المعيار الوحيد، انتو محلي من مين بخيب أملكن؟”. وكانت فاتن الحاج قد كتبت في “الأخبار” اليوم: “بينما كان طلاب كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية يبادرون إلى التطوع لمكافحة “الكورونا” في تحدٍ واضح لتهميش الدولة لجامعتهم، كانت إدارة الجامعة تستعد – على المقلب الآخر – لإعلان “صفقة” رؤساء أقسام جدد قوامها: 12 رئيس قسم من مستشفى الزهراء ينتمون إلى حركة أمل، والباقون يعملون في مستشفى الجعيتاوي ومنتمون إلى التيار الوطني الحر”. المصدر Lebanon 24

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