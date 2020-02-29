لبنان | بعد أنباء عن انقطاعه من المصارف أول آذار.. إليكم سعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 01:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم الأربعاء بين 2420 ليرة للمبيع و2450 للشراء في السوق السوداء. وكانت مصادر مصرفية حذرت من تفاقم أزمة شح الدولار مع نهاية شهر شباط الحالي. وقالت، “عيشوا في نعمة الدولار حتى نهاية الشهر، وبعدها عليه العوض من وجوده في المصارف”.

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