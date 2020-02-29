لبنان | هكذا علّق دريان على قرار السعودية تعليق الدخول الى أراضيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 01:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تأييده ودعمه قرار المملكة العربية السعودية التعليق الموقت لدخول أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف الهادف الى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بـ “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، في اطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار الفيروس”.

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