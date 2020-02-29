لبنان | لبنانيون ممنوعون من العودة الى اعمالهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 01:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ شخصيات لبنانية بينهم رجال أعمال ومديري مؤسسات لم يتمكّنوا من العودة الى أشغالهم في دول عربية وغربية فرضت حظراً على الطيران اللبناني بعد انتشار فيروس “كورونا” في لبنان. وأوضحت المعلومات، أنّ هذه الشخصيات كانت وصلت إلى لبنان قبل انتشار “كورونا” بأيّامٍ من أجل تمضيةِ إجازاتٍ مع عائلاتها، لكنها اليوم تُعاني من صعوبةٍ في العودة إلى اعمالها الأمر الذي قد يتسبَّب بخلقِ مشكلةٍ بينهم وبين المؤسسات التي يعملون فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.