لبنان | إجراءات “كورونا” تشمل النازحين.. ماذا يجري؟

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أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية من مرض “كورونا” ورصد حالاته المحتملة في تجمّعات النازحين السوريين القائمة في المجتمعات المحلية.
كوثرية السياد (قضاء الزهراني) شهدت أمس أول نماذج التطبيق العملي من خلال “أخذ أسماء جميع المواطنين والمقيمين الذين يسافرون إلى مناطق موبوءة وتعميم الإجراءات للحجر على جميع الموجودين في نطاق البلدة والطلب من الحالات المشكوك في حملها الفيروس إتمام إجراءات الحجر الصحي المنزلي واستمرار تأمين الغذاء لهم وتسيير دوريات دائمة للتأكد من الالتزام بالوقاية”، كما جاء في مراسلات منظمة الصحة والمفوضية للجمعيات الشريكة العاملة في نطاق دعم النازحين.
وبالتزامن، بدأت الجمعيات في البقاع بتحضير فرقها لمواجهة احتمالات تفشي “كورونا” في المخيمات في البقاع.
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