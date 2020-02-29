لبنان | بالصور: إثر معارك إدلب وحماة.. 3 قتلى لحزب الله

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أعلن حزب الله “مقتل 3 من عناصر مليشياته في سوريا”، وهم “عيسى علي البرجي، علي عيسى قاسم، ومحمد جمال ترشيشي”.

وأشار مصادر إلى أن “العناصر قُتلوا إثر مشاركتهِم في المعارك الدائرة في ريفيّ حماة وإدلب”.

إشارةً الى أنه بعد الهجوم الذي شنّه الجيش السوري المدعوم من روسيا في محافظة إدلب ليل الخميس، قُتِل 20 جنديًا سوريًا، في ردٍ تركي في إدلب ومحافظة حلب المجاورة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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والأربعاء، طلب 9 أعضاء في مجلس الأمن من الأمين العام أنطونيو غوتيريس، “بذل مزيد من الجهود” لوقف إطلاق النار في إدلب.