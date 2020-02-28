لبنان | مسؤول ياباني يزور لبنان لإقناع كارلوس غصن بالعودة لاستكمال محاكمته

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أعلنت اليابان، اليوم، أنها ستوفد نائب وزير العدل، ماساكو موري، إلى لبنان عقب فشل محاولاتها لإقناع الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، بالعودة لاستكمال محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية.

وبحسب الوزارة، يُتوقع أن يغادر هيرويوكي يوشي طوكيو، السبت، للقاء وزير العدل اللبناني وغيره من المسؤولين، ويعود إلى بلاده، الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في وزارة العدل القول: “هرب المتهّم (غصن) إلى لبنان. نحتاج لتفسير النظام القضائي الياباني للمسؤولين هناك بشكل صحيح”.

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وأوردت الوكالة أن المسؤول رفض توضيح إن كانت الزيارة تهدف مباشرة للتفاوض على تسليم غصن. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “كانت هناك انتقادات في المجتمع الدولي للنظام القضائي الياباني. نحتاج لتقديم تفسير صحيح لنظامنا وتعميق التعاون مع لبنان”.

وكان غصن قد اعتقل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وأطلق سراحه بكفالة، ليهرب بعد ذلك من اليابان، نهاية العام الماضي، ما تسبب في إحراج للمسؤولين هناك.

وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته، بيد أن بيروت غير مرتبطة مع طوكيو باتفاق لتسليم المطلوبين. ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه، وانتقد فترات الاعتقال الطويلة في اليابان، معتبراً أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ”رهائن”.