لبنان | “الثوار”: للاحتشاد امام المجلس النيابي غدا للمطالبة بانتخابات مبكرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تكاثرت الدعوات بمجموعات “الثورة” في العديد من المناطق لتظاهرة حاشدة غدا السبت الساعة 5 بعد الظهر أمام المجلس النيابي في ما سمّي اطلاق مرحلة “موعد انتخاب”، للمطالبة بتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة مع تعديلات تحسينية على قانون الانتخاب.

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