كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشار الوزير السابق آلان حكيم في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنَّه: “إذا صحّت المعلومات عن تكتم وزارة الصحة عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لاسيما في الجنوب والبقاع، وأن الوزير أفاد بمعلوماتٍ خطيرة خلال جلسة مجلس الوزراء، فعليه الاستقالة فورًا ومعه الحكومة كاملة”

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل تكتم وزير الصحة عن معلومات خطيرة حول كورونا؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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