لبنان | الطائرة الإيرانية في مطار بيروت… الكشف سريّ

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حطت الطائرة الإيرانية “ ماهان اير” في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 9:45 مساء أمس الخميس، وعلى متنها 286 راكباً.
ونقل موقع القوات اللبنينية عن مصادر قولها أنه تم الكشف على الركاب بسرية تامة في غرفة مغلقة، في الوقت الذي لم يشهد فيه المطار وجود أي سيارة إسعافية.
وهذه الرحلة الأخيرة لطائرة “ماهان اير” الى بيروت، ليس بقرار لبناني بل لأن لا حجوزات عليها.
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