لبنان | مناطق حزب الله تتحولُ إلى قطاعٍ مصرفي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”: تحوّل النظام المصرفي إلى خزانات أمانات حيث لا يمكن إستعمال المال كما يشاء المودع”. وأضاف، “تحوّلت مناطق نفوذ حزب الله إلى “قطاعٍ مصرفي”، حيث يذهب المواطن حاملاً شيكًا مصرفيًّا ويحصل على قيمته ناقص عمولة تصل إلى 35%”، سائلاً، “من المستفيد؟

لماذا تدمير قطاعنا المصرفي؟ لماذا المسّ بودائعنا.

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