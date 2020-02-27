لبنان | لا طوابع بيد معقبي المعاملات في النافعة بعد اليوم

ربما تكون أزمة الشح الحاصل في تأمين الطوابع المالية ضارةً نافعة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

إذ عمدت الإدارة الى توجيه مذكرة إدارية الى جميع الأقسام والفروع تُلزم فيها المواطن بدفع بدل الطابع ضمن الإيصال المالي على الصندوق من دون إعطاء بدل مالي للمعقِّب لشراء الطوابع اللازمة لأية معاملة حيث كانت دائماً الهوامش كبيرة بين ما يدفع المواطن من بدل طوابع وما يوضع على المعاملة أو الصك من طوابع، وفي معظم الأحيان يقع المواطن ضحية هذا الغش كونه لا يرى المعاملة عند إنتهائها وحفظها في الأرشيف.

تأتي خطوة الإدارة كما أكد مصدر مطلع لموقع “لبنان ٢٤” لمزيدٍ من الشفافية في التعاطي بين المواطن والإدارة وخاصةً عند دخول المعقِّب على خط إنجاز المعاملة، وأضاف المصدر أن الجهات المختصة في هيئة إدارة السير تعمل على أمل الخروج بلائحة موحدة لبدلات الأتعاب تلزم فيها المعقبين وهذا كله لمصلحة المواطن وعدم وقوعه في الغُبن أو الغش.