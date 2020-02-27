لبنان | حزب الله يجمِّد السفر إلى إيران

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عُلِمَ، أنّ حزب الله أصدر تعميمًا داخليًا طلبَ بموجبهِ من عناصره تعليق رحلاتهم الدينية وتجنّب السفر سواء إلى إيران أو العراق أو سوريا حتى إشعارٍ آخر.

وفي السياق نفسه، طلبَ إلى مسؤوليه تعميم مضمون القرار على أصحاب الحملات الدينية وعبرهم إلى جمهوره ضمن بيئتهِ مع الاخذِ بعين الاعتبار اعتماد كافة السبل المُمْكنة لتعميم مضمون القرار.

يأتي ذلك، بعد تسجيل وزارة الصحة العامة اصابتَيْن في صفوفِ الزوار اللبنانيين الى أماكن دينية في إيران مطلع الاسبوع الجاري.