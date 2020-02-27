لبنان | تعميم الفتوى بشأن فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عممت دار الافتاء الاسلامية سلسلة اجراءات لحماية المصلين في المساجد وتحديداً يوم الجمعة، وذلك بعد ازدياد الشكاوى من بعض المصلين الذين يدخلون المساجد ويقومون بالسعال والعطس خاصة اثناء السجود على الارض، ومنهم من يمسك الابواب من دون تنظيف يديه، ما يجعل خطر نقل العدوى احتمالاً قائماً في حال وجوده. واوضح مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، “اننا توجهنا بكتاب الى أئمة المساجد لنشر الوعي بين المصلين لكيفية الوقاية من هذا “الفيروس” والتمني على المصلين الذين تبدو عليهم عوارض مرض الزكام والرشح توخي الحذر والوقاية، والجلوس بعيداً عن المصلين، وقد اتصلت برئيس البلدية السعودي طالباً منه المساعدة في تعقيم ساحات المساجد ورش المواد المطهرة”. المصدر نداء الوطن

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