كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 01:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شاركت الصحافية هيفا زعيتر عبر حسابها على “فيسبوك” متابعيها بتجربتها الخاصة، حين قدمت من ايطاليا مع اجراءات مطار رفيق الحريري الدولي الاحترازية المفترضة للوقاية من “كورونا”. وكتبت زعيتر ما يلي ننقله اليكم بحرفيّته: “جاي من إيطاليا اللي صار فيها أكثر من 200 إصابة و10 وفيات و30 حالة خطرة على لبنان مع ثقل فكرة الفحص بالمطار كشي بديهي وطلب الحجر المنزلي كاحتياط إضافي… نزلنا، وصلنا عالجوازات، أخذنا الشنط وطلعنا بأقل من عشر دقائق. ما فيه حدا، رسمياً ولا حدا، علماً إنو اللي جاي من شمال إيطاليا (حيث المناطق اللي ضربها الكورونا) بيجي حكماً من روما كمان. حلوة البراغماتية. لا داعي للهلع!”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | صحافية قادمة من إيطاليا عن اجراءات المطار للوقاية من كورونا: “ما في حدا.. لا داعي للهلع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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