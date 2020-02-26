لبنان | لبنان دفع 71 مليون دولار فوائد سندات دولية تستحق في 2025 و2030

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 فبراير 2020 07:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن مصدر مطلع لـ”رويترز” ان لبنان دفع 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع. كانت الحكومة عينت أمس بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.

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