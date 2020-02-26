لبنان | الخزانة الاميركية: وضع أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب

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وضعت وزارة الخزانة الأميركية شخصيات وكيانات لبنانية على علاقة بحزب الله على قائمة الإرهاب.
واللبنانيون الـ3 هم، قاسم محمد بزّي، وجواد نور الدين، والشيخ يوسف عبد الرضا الذين يتعاملون مع “مؤسسة الشهداء” و “أطلس القابضة”.
كما فرضت عقوبات أميركية على كيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله أبرزها ميراث و “سانوفيرا فارما”
واعلنت الخزانة الاميركية ان “من الكيانات اللبنانية التي وضعت على قائمة الإرهاب “الكوثر” و”شركة الأمانة””
واكدت: “ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات”،
ولفتت الخزانة الأميركية الى ان “حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة”
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