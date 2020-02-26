لبنان | بعد إقرار قانون تشريع الحشيشة في اللجان المشتركة… حبشي يَعِد بالمليارات

أفادت معلومات لموقع mtv عن إقرار قانون تشريع الحشيشة لغاياتٍ طبيّة في اللجان المشتركة وتحويله الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

وبالعودة إلى دراسات علميّة تمّ القيام بها، فإنّ الحشيشة يُمكن أن تُستخدَم لعلاج الكثير من الحالات الطبيّة، أبرزها استخدامها لعلاج مرض السرطان، وهي الحالة الأشهر التي تستخدم فيها لأسباب طبيّة.

يُشدّد عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب أنطوان حبشي، الذي كان أوّل من اقترح هذا القانون، في حديث لموقع mtv، على أنّ “هذا التشريع يحظى بفوائد كثيرة في مكافحة المخدّرات والحدّ من الإتجار بها في لبنان، حيث سنحوّل زراعة الحشيشة مع إقرار هذا القانون إلى مادّة للإستعمال والإستهلاك الصناعي الصحّي”.

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وإذ يُعلن حبشي أنّ “القانون يفتح المجال عريضاً لشركات صناعة الأدوية للإستثمار في لبنان”، يلفت حبشي إلى أنّ “القطاع الخاص هو الأساس، لكنّ الدولة تلعب دوراً مُهمّاً على هذا الصعيد، فضلاً عن أنّ القانون يشكّل التوصية الأولى التي يتمّ تطبيقها من توصيات “ماكينزي”، التي تقدّر حجم سوق الصناعة الطبيّة بمليار دولار، ليُشكّل بذلك حلاً إقتصادياً استثنائياً للمزارعين اللبنانيّين”.

ووصف حبشي القانون بـ”بداية النهضة الإقتصاديّة في البقاع، إضافةً إلى أنّه سيُساهم في التخفيف من المشاكل الأمنيّة ورفع الغبن عن المناطق البقاعيّة”.