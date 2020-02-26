لبنان | قراراتٌ للمجلس الصحي في محافظة بيروت لمواجهة “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 فبراير 2020 03:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقد المجلس الصحي في محافظة مدينة بيروت اجتماعًا استثنائيًا برئاسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء “كورونا”، حضره ممثل وزارة الصحة العامة. واتخذ المجلس القررات التالية: -التأكيد على المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية ولا سيما وباء كورونا والتي تصدر عن وزارة الصحة العامة. -التعميم على جميع الوافدين من المناطق والبلدان الموبوءة وجوب التقيد بشروط الحجر الصحي المنزلي وفق التعلميات الصادرة عن وزارة الصحة العامة . Advertisements – تكليف فوج حرس بيروت تسيير دوريات للكشف على أماكن اقامة الاشخاص الخاضعين للحجر المنزلي والتأكد من تقيدهم بشروطه وإبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات المخالفين. -تكليف شرطة بيروت ضبط المخالفات لشروط الحجر وإجراء المقتضى القانوني بحقهم

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