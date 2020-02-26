لبنان | 3 ملايين دولار كلفة المستشارين المالي والقانوني!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “الجمهورية” انّ إجمالي الكلفة المادية للتعاقد مع كلّ من شركة إدارة الأصول “لازارد” (Lazard) كمستشار مالي ومكتب المحاماة “كليري غوتليب ستين آند هاملتون” (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) كمستشار قانوني، لا يتعدى الـ3 ملايين دولار، وهو مبلغ قابل للخفض في مفاوضات اضافية تجريها اللجنة معهما، لتحديد الكلفة النهائية لبدء العمل فوراً صباح اليوم.

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