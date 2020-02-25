لبنان | هل نقول “باي باي” للدولار مطلع آذار؟؟

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حذّرت مصادر مصرفية من تفاقم أزمة شح الدولار مع نهاية شهر شباط الحالي. وقالت، “عيشوا في نعمة الدولار حتى نهاية الشهر، وبعدها عليه العوض من وجوده في المصارف”.
وكانت مصارف قد استبقت نهاية الشهر وبدأت بتجفيف سحب الدولار لمودعيها، كبنك الاعتماد اللبناني الذي أصدر تعميماً يسمح بسحب 50 دولار لمن يملك رصيد في حسابه بقيمة ألف دولار او أقل.
وبلغ سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم 2430 ليرة للبيع فيما حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على استقراره، واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
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