لبنان | ديما صادق: قال باسيل ما بطيق الحركات!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تمّ استدعاء الاعلامية ديما صادق للتحقيق في مكتب المباحث الجنائية بقصر العدل الخميس، بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين. وغرّدت صادق عبر “تويتر” قائلة: “اتصلت بي (مجددا) المباحث الجنائية منذ قليل. انا مستدعاة للتحقيق في مكتب المباحث الجنائية بقصر العدل الخميس الساعة ٢، بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. قال هو ما بطيق هالحركات. سأمثل. شكراً”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.